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Происшествия

В псковском управлении МЧС назвали причины пожаров в выходные

11.12.2022 15:04|ПсковКомментариев: 0

Поджог предположительно стал причиной пожара в Пскове на ул. Снятная Гора. Как сообщили Псковской Ленте Новостей  в ГУ МЧС России по региону, накануне в 21.51 в сушильной камере размером 7х10 метров сгорела кровля по всей площади. Хозяйственная постройка размером 2х2 метра выгорела изнутри по всей площади. 

Также в субботу в деревне Якушово (Красногородский район) в жилом доме размером 6х8 метров, в комнате размером 4х4 метра огнем была повреждена деревянная балка основания русской отопительной печи на площади 1 кв. метр. Предположительная причина – нарушение устройства отопительной печи.

В Опочке на улице Окраинной в хозяйственной постройке размером 3х3 метра сгорела кровля по всей площади, огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 2 кв. метра. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки.

В деревне Дубровино (Порховский район) в бане размером 5х6 метров, в парной размером 2х3 метра огнем повреждена стена на площади 3 кв. метра. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки в распределительной коробке.

В деревне Мигушино Артемовской волости Невельского района в жилом доме размером 10х12 метров в трубе отопительной печи сгорела сажа на площади 1 кв. м. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. 

В воскресенье ночью в деревне Полоное Порховского района сгорело бесхозное строение размером 2х3 метра. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица. 

В Порхове на ул. Германа выгорел изнутри по всей площади жилой дом размером 6х8 метров. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки внутри жилого дома.

Источник: Псковская Лента Новостей
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