Происшествия

Пскович избил знакомого гаечным ключом в пункте приема металла

Наказание в виде обязательных работ будет отбывать пскович, избивший знакомого гаечным ключом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

30-летний пскович 12 апреля в ходе возникшей в пункте приема металла в деревня Тямша ссоры со знакомым ударил его кулаком в предплечье, а затем металлической рукояткой от ключа в голову. В результате потерпевшему были причинены телесные повреждения, квалифицированные как легкий вред здоровью.

Суд, с учетом позиции смягчающих наказание обстоятельств (явка с повинной, полное признание вины и других) назначил виновному наказание в виде 180 часов обязательных работ.