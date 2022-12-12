Происшествия

Россиянин расстрелял собутыльника из пневматической винтовки и задушил кабелем

Житель города Можги в Удмуртии расстрелял знакомого из пневматической винтовки и задушил кабелем после совместного распития алкоголя.

Следствие установило, что обвиняемый в своём гараже распивал алкоголь в компании знакомых, в числе которых был 39-летний потерпевший. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. Обвиняемый произвёл два выстрела в оппонента из пневматической винтовки, а затем задушил электрическим кабелем. После этого, чтобы скрыть преступление, он вывез тело убитого в лес, пишет RuNews24.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За убийство подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.