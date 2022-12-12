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Великолукские подростки украли деньги с банковской карты сверстника

Великолукские подростки украли деньги с банковской карты сверстника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении двух 17-летних учащихся одного из колледжей в городе Великие Луки. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

По версии следствия, 29 ноября 2022 года подозреваемые, желая разыграть сверстника, спрятали его телефон, который последний оставил в раздевалке завода, где они вместе проходили практическую стажировку. В дальнейшем, увидев под чехлом телефона банковскую карту, они взяли ее и совершили покупку в одном из торговых павильонов города Великие Луки, таким образом, похитив денежные средства с банковского счета потерпевшего.

В настоящее время проводят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.