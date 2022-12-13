Происшествия

Постельное белье загорелось из-за неосторожного обращения с огнем в одной из псковских квартир

Постельное белье загорелось в квартире одного из жилых домов в Пскове 13 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 10:46 на пульт управления ведомство поступило сообщение о возгорании в доме на Векшинском переулке. В спальне огонь повредил постельные принадлежности. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

По аналогичной причине в 23:16 в Себеже на улице Третьей Ударной выгорела хозяйственная постройка. Сотрудникам пожарной охраны удалось оперативно ликвидировать возгорание и не дать огню распространиться на жилой дом.

А в 11:57 в невельской деревне Старые Караваи в жилом доме сгорела сажа в дымоходе из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации печи. В 13:30 на улице Лесной в Дно в одноэтажном многоквартирном доме из-за короткого замыкания электропроводки произошло возгорание в одной из квартир. Огонь повредил две квартиры, третья выгорела.