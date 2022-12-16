Происшествия

Штраф заплатит дальнобойщик-иностранец за убийство по неосторожности в Себеже

Дальнобойщика-иностранца осудили за убийство по неосторожности в Себеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Следствие установило, что 11 сентября в одной из придорожных гостиниц в Себежском районе между двумя дальнобойщиками из соседней страны возник спор, переросший в конфликт. Они вышли на улицу, и один из них ударил своего оппонента рукой по лицу.

«В результате падения навзничь потерпевший получил черепно-мозговую травму. После этого злоумышленник предпринял меры для оказания ему помощи, однако, несмотря на экстренную госпитализацию, потерпевший спустя 9 дней скончался в больнице от полученного телесного повреждения», – отметили в ведомстве.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа. Приговор в законную силу не вступил.