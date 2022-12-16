МЧС опубликовало фотографии с места пожара в псковской деревне

Появились фотографии с места пожара в жилом доме в деревне Подборовье-1 Псковского района, возгорание произошло 15 декабря. Снимки Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области
Напомним, в ведомство о возгорании на Ленинградском шоссе сообщили в 9.05.
Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки внутри дома.
Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает:
«Будьте внимательны при эксплуатации электрооборудования и своевременно организовывайте его ремонт. Помните, эти простые правила позволят сохранить ваше имущество от пожара и избежать трагедии», - добавили в МЧС.