Происшествия

МЧС опубликовало фотографии с места пожара в псковской деревне

Появились фотографии с места пожара в жилом доме в деревне Подборовье-1 Псковского района, возгорание произошло 15 декабря. Снимки Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

Напомним, в ведомство о возгорании на Ленинградском шоссе сообщили в 9.05.

Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки внутри дома.

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