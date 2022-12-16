Сотрудник псковского колхоза умер в служебной командировке

Сотрудник колхоза Псковской области умер в служебной командировке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в регионе.
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«В Государственную инспекцию труда в Псковской области от ООО "СПК колхоз Маевский" поступило извещение о несчастном случае. 11 декабря в 8:00 на стоянке в Орловской области в кабине своего грузового автомобиля был обнаружен мертвым водитель. 52-летний работник находился в служебной командировке», - говорится в сообщении.
Подробности происшествия уточняются. Проводится расследование.