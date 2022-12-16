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Сотрудник псковского колхоза умер в служебной командировке

16.12.2022 15:48|ПсковКомментариев: 0

Сотрудник колхоза Псковской области умер в служебной командировке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в регионе.

Фото: архив ПЛН

«В Государственную инспекцию труда в Псковской области от ООО "СПК колхоз Маевский" поступило извещение о несчастном случае. 11 декабря в 8:00 на стоянке в Орловской области в кабине своего грузового автомобиля был обнаружен мертвым водитель. 52-летний работник находился в служебной командировке», - говорится в сообщении.

Подробности происшествия уточняются. Проводится расследование.

Теги: #Государственный архив Псковской области #колхоз
Источник: Псковская Лента Новостей
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