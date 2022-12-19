Происшествия

Страдающая потерей памяти пожилая женщина пропала в Пскове

78-летнюю Нелли Воробьеву (Моисееву, Гореликову) разыскивают в Пскове. 18 декабря женщина вышла из дома и пропала, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: группа отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, седые волосы, голубые глаза. Возможна потеря памяти.

Женщина была одета в тёмно-серую куртку с капюшоном, тёмные брюки, чёрные кроссовки, жёлто-коричневый платок.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.