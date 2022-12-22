Происшествия

Житель Псковского района ударил знакомого стулом в ходе обсуждения фильма

Житель Псковского района в состоянии алкогольного опьянения в ходе обсуждения фильма нанес знакомому удар стулом по голове, причинив легкий вред здоровью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

В ходе дознания установили, что 30 октября 2022 года в вечернее время, житель Псковского района в компании своих знакомых распивал спиртное в гостях в доме, расположенном в селе Середка Псковского района. В ходе застолья компания смотрела фильм по телевизору. Между злоумышленником и его знакомым возникла ссора в ходе обсуждения фильма. Не имея иных аргументов отстоять свою точку зрения виновный взял в руки деревянный стул и нанес им удар потерпевшему по голове, причинив последнему легкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу.