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Происшествия

Псковские пенсионеры передали мошенникам 250 тысяч рублей

28.12.2022 13:41|ПсковКомментариев: 0

Псковские пенсионеры передали мошенникам свои сбережения на общую сумму 250 тысяч рублей, чтобы спасти «попавших в беду» родственников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 27 декабря трем жителям областного центра 1935, 1939 и 1944 годов рождения позвонили неизвестные лица. Они сообщили пожилым людям, что их дочь, внучка и родственник за совершенные ДТП могут быть привлечены к уголовной ответственности. И предложили решить возникшие проблемы путем денежных выплат. Пенсионеры, поддавшись на уловки мошенников, передали прибывшим по месту их жительства курьерам свои сбережения на общую сумму 250 тысяч рублей.

Вскоре выяснилось, что псковичей обманули. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В ходе расследования выясняют все обстоятельства произошедшего.

Теги: #происшествие #мошенники #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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