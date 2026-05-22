 
Происшествия

Судимый житель Дедовичского округа получил реальный срок за избиение женщины

0

Неоднократно судимого жителя Дедовичского округа отправили в колонию строгого режима за избиение женщины, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

Установлено, что ранее приговором мирового судьи подсудимый был признан виновным в совершении преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на сроком 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, а также возложен ряд обязанностей.

15 февраля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с сожительницей и ударил ее ногой в грудь.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступления, дело было рассмотрено в особом порядке.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026