Судимый житель Дедовичского округа получил реальный срок за избиение женщины

Неоднократно судимого жителя Дедовичского округа отправили в колонию строгого режима за избиение женщины, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что ранее приговором мирового судьи подсудимый был признан виновным в совершении преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на сроком 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, а также возложен ряд обязанностей.

15 февраля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с сожительницей и ударил ее ногой в грудь.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступления, дело было рассмотрено в особом порядке.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.