В Ленинградской области третий месяц ищут пропавшего жителя Пскова

Волонтёры поисково‑спасательного отряда «Лиза Алерт» Питер подключились к поискам 31‑летнего Александра Евдокимова из Пскова. О местонахождении мужчины ничего не известно с 26 февраля 2026 года, пишет 47news.ru.

В пресс-службе «ЛизаАлерт» Питер 47news рассказали, что к поисковикам обратился брат пропавшего. Известно, что исчезнувший приехал в 47-й регион на заработки. Занимается он ремонтными работами. Никто не знает, в какой именно он деревне.

Согласно ориентировке, рост пропавшего 167 сантиметров, худощавого телосложения. У мужчины русые волосы и зеленые глаза. Во что он был одет в день пропажи — неизвестно.