Происшествия

Убившего знакомого во время отдыха на озере себежанина отправят в тюрьму

Ранее судимого 26-летнего жителя Себежского района привлекли к уголовной ответственности за убийство по неосторожности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

11 июня на берегу озера Сенцы между отдыхающими в одной компании мужчинами при распитии спиртных напитков произошёл конфликт, в ходе которого подсудимый ударил потерпевшего ножом в живот. От полученного ранения мужчина скончался в больнице через непродолжительное время.

При поступлении дела в суд мужчине вменялась обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), но суд переквалифицировал действия подсудимого на часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

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Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Приговор суда в законную силу пока не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.