В России полностью сгорел ретропоезд 1944 года

В Перми полностью выгорел паровоз (ретропоезд) ЕА-3113, стоявший на пути цеха моторвагонных секций станции Пермь-2, сообщила Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале.
Фото здесь и далее: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры
Как сообщает ведомство, в результате происшествия паровоз выгорел. Предварительная причина - нарушение правил противопожарной безопасности машинистом-кочегаром.
Пермской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также законодательства о пожарной безопасности.