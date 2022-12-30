Происшествия

Россиянка погибла из-за замкнувшей гирлянды

В Челябинской области из-за замкнувшей гирлянды погибла 36-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожар произошел в селе Кунашак, в двухквартирном доме на улице Победы. Когда пожарные прибыли на место, хозяйка квартиры ждала на улице. Она сообщила, что в квартире остались ее дочь-инвалид 1986 года рождения и супруг 1947 года рождения.

«Огонь повредил пол, стену и потолок на общей площади 8 квадратных метров. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электрической гирлянды», — уточнили в ведомстве.

Мужчина был передан медикам. Женщину-инвалида нашли в ходе тушения пожара без признаков жизни.