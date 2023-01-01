Происшествия

Пьяных водителей-рецидивистов поймали в Псковской области

Пьяных водителей-рецидивистов поймали в Псковской области. Об этом сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Вечером 31 декабря в Порховском районе дорожные полицейские остановили автомобиль «ВАЗ-2108». За рулем машины находился нетрезвый местный житель 1991 года рождения.

Еще одного нарушителя задержали в Пскове, вечером 1 января. 41-летний местный житель управлял легковушкой «ВАЗ-2115».

Полиция напоминает, что в отношении водителей, дважды за год пойманных в состоянии алкогольного опьянения, может быть возбуждено уголовное дело.