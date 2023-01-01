Происшествия

Находившегося в федеральном розыске мужчину задержали в Великих Луках

Великолукские росгвардейцы задержали мужчину, скрывавшегося от правоохранительных органов на маршруте патрулирования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы получили информацию, что 5 января мужчина совершил хищение денежных средств с банковской карты. Получив приметы гражданина, росгвардейцы организовали поисковые мероприятия, в ходе которых подозреваемого задержали у дома на Октябрьском проспекте. В ходе проверки личности также было установлено, что 47-летний мужчина находится в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи в декабре 2022 года.

Для дальнейшего разбирательства великолучанина передали сотрудникам полиции.