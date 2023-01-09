Происшествия

Новогодняя ель обрушилась на двух россиян. ВИДЕО

Два человека получили травмы из-за падения новогодней елки, установленной у железнодорожного вокзала в центре Мурманска, сообщили в управлении на транспорте МВД России по Северо-западному округу.

Видео: Baza / Telegram

«Два человека травмированы из-за падения елки, проводится проверка», - цитирует РИА Новости собеседника агентства.

В управлении добавили, что на место была вызвана скорая помощь, предварительно, люди получили нетяжелые травмы.

В понедельник в Мурманске сильный ветер до 22 метров в секунду.