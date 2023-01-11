Происшествия

Около двух миллионов рублей отдали псковичи мошенникам

Около двух миллионов рублей отдали жители Псковской области мошенникам с 7 по 9 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Псковского района звонили незнакомцы, которые путем обмана под различными предлогами завладели их денежными средствами на общую сумму около двух миллионов рублей. В частности, звонившие под видом сотрудников банков и правоохранителей предлагали собеседникам свою помощь в предотвращении якобы попыток несанкционированного оформления на них кредитов.

Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. Возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится расследование.