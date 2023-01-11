Происшествия

Ушедшего из больницы мужчину продолжают разыскивать в Пскове

Вадима Подоянова 1964 года рождения продолжают разыскивать в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

Уроженец деревни Старонья Псковского района, проживающий в деревне Карамышево, 29 июня 2022 года самовольно покинул Псковскую межрайонную больницу, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Его приметы: на вид 55-60 лет, рост 190 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, седые волосы, голубые глаза.

Был одет в майку (бело-голубые полоски), коричневые трусы, домашние тряпочные тапки темного цвета с закрытым носком без задников.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть) или 02.