Происшествия

Виновнику смертельного ДТП в Красногородске вынесли приговор

Пыталовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя посёлка Красногородск, обвиняемого в совершении смертельном ДТП. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что вечером 23 апреля 2022 года подсудимый, не имея водительского удостоверения, управлял автомобилем ГАЗ-3110. Двигаясь по проезжей части автодороги по улице Советской посёлка Красногородск Псковской области, мужчина своевременно не заметил пешехода, который шёл по проезжей части во встречном направлении, в результате чего совершил на него наезд. В результате ДТП потерпевшему были причинены телесные повреждения, которые нанесли вред здоровью со смертельным исходом.

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Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы. Кроме того, суд взыскал с мужчины в пользу дочери погибшего компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.