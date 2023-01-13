Происшествия

Псковские полицейские раскрыли кражу спиртного и денег в дачном доме

Псковские полицейские раскрыли кражу спиртного и денег в одном из дачных домов в деревне Крипецкое Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 4 января подозреваемый разбил окно дачного дома на улице Промышленной, забрался внутрь и похитил продукты, спиртное, деньги и вещи. О произошедшем в полицию сообщил пожилой пскович.

Сотрудники ОМВД России по Псковскому району провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого. Это безработный, ранее судимый житель Псковского района 1977 года рождения.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Часть похищенного изъята. Проводится расследование.