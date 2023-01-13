Происшествия

Жителя Ленинградской области осудили за покушение на сбыт наркотиков в Острове

27-летнего жителя Ленинградской области привлекли к уголовной ответственности в Острове за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Подсудимый в 2014 году на территории города Острова совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах, действовал мужчина с организованной группой.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пункта «а» части 4 статьи 228.1, части 3 статьи 30, пунктов «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ, и по совокупности назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.