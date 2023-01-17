Происшествия

Псковичи доверились позвонившим незнакомцам и лишились более миллиона рублей

Несколько жителей Пскова, Новосокольников и Дедовичей после общения с мошенниками лишились в общей сложности более миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям области в январе звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов. Под разными предлогами, в том числе якобы для предотвращения несанкционированного оформления кредитов, доступа к банковской карте собеседников, а также освобождения их родственников от уголовной ответственности за будто бы совершенные ДТП, мошенники обогатились более чем на миллион рублей.

Потерпевшие, среди которых есть пенсионеры, обратились за помощью в органы внутренних дел. Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие, в ходе которого выясняются все обстоятельства произошедшего.