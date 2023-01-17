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Свидание на Запсковье закончилось для молодых людей уголовным делом

24-летнего жителя Пскова и его 18-летнюю девушку могут привлечь к уголовной ответственности за хищение чужого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

1 ноября в 13.00 молодой человек встретился со своей девушкой, они гуляли по микрорайону Запсковье и около 15.00 решили зайти в торговый комплекс на улице Труда, чтобы купить продукты. В магазине у псковича появилась идея похитить зубные пасты и гель для укрепления зубов. Он озвучил идею девушке, и она согласилась. Сумма ущерба составила 2 731 рубль 21 копейку.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.