Происшествия

Школьница семь раз ударила одноклассницу ножом на уроке математики

Ученица девятого класса в одной из школ Дагестана напала на свою одноклассницу во время урока.

Происшествие случилось в селе Муги. Во время урока математики школьница с ножом в руках напала на одноклассницу и семь раз ударила ее ножом, пишет RuNews24.

После этого пострадавшую девочку экстренно госпитализировали, а нападавшую задержали сотрудники правоохранительных органов. Она уже во всем созналась. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося.

Возбуждено уголовное дело по факту произошедшего в общеобразовательном учреждении по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ.