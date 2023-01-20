Происшествия

Мошенники предложили псковичам «помощь» и обогатились на 100 тысяч рублей

Мошенники ввели в заблуждение двух жителей Пскова и завладели их деньгами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в январе двум горожанам – пенсионеру и молодой женщине - позвонили незнакомцы, которые представились сотрудниками банков. Под предлогом якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов на этих псковичей звонившие прибрали к рукам в общей сложности более 100 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.