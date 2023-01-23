Происшествия

Аварийное состояние холодильника привело к пожару в доме псковичей

Аварийное состояние холодильника привело к пожару в жилом доме в деревне Похвальщина Псковского района 22 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 8.40. В жилом доме огонь повредил веранду, уничтожена кровля. Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы холодильника.

В этот же день в 13.46 в деревне Самухново Палкинского района сгорела хозяйственная постройка. Причина, по предварительной информации, – короткое замыкание электропроводки внутри хозяйственной постройки.

В 16.37 на улице Победы в Пыталово огонь повредил стену в комнате в жилом доме. Причиной мог стать аварийный режим работы электропроводки в жилом доме.

В субботу, 21 января, сгорел жилой дом на улице Верхней в деревне Крупышево Великолукского района. О пожаре стало известно в 7.23. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Спасти от огня удалось жилой дом и четыре хозяйственные постройки.

Еще один пожар произошёл в 19.11 на улице 9 Января в Опочке. Огонь повредил кровлю в жилом доме. На кухне горело потолочное перекрытие. Причиной стало, по предварительной информации, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.