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Отца малолетних детей в Великих Луках отправили в колонию за дачу взятки

50-летнего великолучанина отправили в колонию за дачу взятки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В июле 2021 года в отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Великолучанин, используя свой мобильный телефон, предпринял меры к отысканию лица, к которому обратился с просьбой найти сотрудника полиции, способного, в силу своего должностного положения, за денежное вознаграждение решить вопрос об освобождении от административной ответственности за данное правонарушение.

Сотрудники полиции провели оперативно-розыскное мероприятие «Оперативный эксперимент», в рамках которого подсудимый передал лицу, участвующему в данном мероприятии, денежные средства в сумме 500 000 рублей за совершение заведомо незаконных действий по его освобождению от административной ответственности.

При вынесении приговора суд учел смягчающие наказание обстоятельства: наличие малолетних детей, полное признание вины, раскаяние в содеянном, его состояние здоровья.

Великолукский городской суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу, добавили в пресс-службе.