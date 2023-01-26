Происшествия

Великолучанин попросил позвонить и скрылся с чужим телефоном

Великолучанин попросил позвонить и скрылся с чужим телефоном. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В конце марта прошлого года мужчина попросил телефон для звонка. Удерживая телефон в руках, он скрылся с места преступления и распорядился им по своему усмотрению. Тем самым причинил материальный ущерб потерпевшему.

Приговором Великолукского городского суда мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ. Ему назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

Приговор вступил в законную силу.