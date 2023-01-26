Происшествия

Великолучанин попросил телефон на время и продал его

Житель Великих Лук попросил телефон на время и продал его. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В конце апреля прошлого года великолучанка на основании устной договоренности передала подсудимому во временное пользование свой мобильный телефон. Мужчина обещал возвратить телефон через несколько дней.

В начале мая 2022 года он продал её мобильный телефон. В ходе следствия великолучанин возместил потерпевшей причиненный ущерб, а также публично принес извинения.

В суде потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела на основании статьи 25 УПК РФ, то есть в связи с примирением сторон. Принимая во внимание все обстоятельства, суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.