Происшествия

Пскович украл из магазина 14 банок мясных консервов

Пскович украл из магазина 14 банок мясных консервов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

27 января в 0:35 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. На месте происшествия росгвардейцы задержали 18-летнего псковича, который похитил из торгового зала 14 банок мясных консервов.

По факту хищения проводится проверка, добавили в ведомстве.