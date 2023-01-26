Происшествия

Пожилой великолучанке пришлось оказывать доврачебную помощь после общения с мошенниками

Пожилой великолучанке пришлось оказывать доврачебную помощь после общения с мошенниками 28 января. Об этом инциденте сообщил её сын в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пишу, придя в себя от шока. Мы и подумать не могли, что это может коснуться нас. Вчера в 18:00 мою пожилую мать, а ей за 80 лет, пытались развести на 800 тысяч рублей. По мобильному телефону был разыграл настоящий спектакль. Ей сообщили, что её невестку (назвали по имени), сбила машина. Водитель в реанимации, у невестки сломаны ребра и разбито лицо. А все потому, что она перебегала дорогу на красный свет. Теперь ей якобы грозят 5 лет тюрьмы», – рассказал местный житель.

Мошенники потребовали деньги, чтобы уладить дело. «Невестка» плакала в трубку и просила денег, голос был очень похож.

«Все уговоры длились минут 15. Слава Богу, за это время мать немного прошла в себя. Афера не удалась. Но у пожилого человека поднялось давление и ей пришлось оказывать помощь», – добавил великолучанин.

Он призвал напомнить родным и близким жителей города о том, что нужно быть бдительными.

В комментариях горожане описали несколько похожих ситуаций, в которые попадали сами или их знакомые.

«Был аналогичный звонок моей 86-летней бабушке на домашний телефон. Якобы её дочь попала в аварию. Просили 500 тысяч. Когда начали интересоваться сколько есть накоплений на данный момент, бабуля начала им жаловаться на маленькую пенсию. Они сказали: собирайте деньги - позже перезвоним, но больше не перезванивали. Бабушка сразу же набрала мне, убедиться что всё в порядке. Хотелось бы узнать откуда они узнают телефоны и имена пожилых людей?» – возмутилась ещё одна женщина.