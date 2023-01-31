Происшествия

Пскович зашел в магазин за сигаретами и избил мужчину в очереди

Пскович предстанет перед судом за избиение мужчины в очереди. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В феврале 2022 года пскович зашел ночью в магазин за сигаретами. Перед ним в очереди стоял мужчина, который выбирал продукты питания. Обвиняемому не понравилось, что покупатель долго выбирал продукты и стал требовать, чтобы тот поторопился.

Мужчина в очереди сделал замечание обвиняемому и потребовал вести себя прилично и не нарушать общественный порядок. Случился словесный конфликт, в ходе которого завязалась драка.

Обвиняемый причинил мужчине телесные повреждения в виде перелома нижней стенки левой глазницы и верхней стенки левой верхнечелюстной пазухи с отеком и кровоподтеком в области век левого глаза.

Уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ направили в суд для дальнейшего рассмотрения.