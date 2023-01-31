Происшествия

Автомобиль Volkswagen горел в Псковском районе

Автомобиль Volkswagen горел в Псковском районе 31 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт управления ведомства в 13:41. В селе Середка на улице Басклеева в автомобиле Volkswagen Passat 1990 года выпуска выгорел моторный отсек. Предположительная причина возгорания – разгерметизация топливной системы автомобиля.

В 22:21 в деревне Сереброво Невельского района в бане сгорела кровля. Предварительной причиной возгорания назвали неисправность дымовой трубы печи.

А в 23:11 в деревне Эпимахово Себежского района в жилом доме огонь повредил входную дверь изнутри. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в коридоре на входе.