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Пскович предстанет перед судом за убийство 22-летней давности

Пскович предстанет перед судом за убийство 22-летней давности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Третий отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Уголовное дело возбудили по факту обнаружения в 2000 году на окраине города Пскова тела потерпевшей с черепно-мозговой травмой и следами воздействия высоких температур.

22 года назад, в ходе первоначальных следственных действий, следователи изъяли предметы, имеющие доказательственное значение и провели по ним необходимые экспертные исследования. В связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, предварительное расследование по уголовному делу приостановили, однако работа по раскрытию преступления не прекращалась.

После появления новых экспертных возможностей обгоревшие предметы нижнего белья потерпевшей дополнительно исследовали. В результате чего на них выделили генотип мужчины, который поставлен на соответствующий учет. В прошлом году следователи получили информацию о совпадении данного генотипа с генотипом жителя Пскова, у которого получен биологический материал в ходе проверки его на причастность к совершению двух других преступлений против половой неприкосновенности.

Ход расследования уголовного дела заслушал и поставил на контроль заместитель председателя СК России Александр Клаус. Он изучил имеющиеся по делу доказательства и дал указания о проведении конкретных следственных действий, направленных на получение и закрепление доказательств, установление мотива преступления и завершение расследования.

28 февраля 2000 года тогда еще 22-летний обвиняемый, отправив супругу в роддом, познакомился на улице с потерпевшей с целью совместного времяпровождения. Затем, действуя ситуативно, он напал на женщину и изнасиловал ее, а после, чтобы сокрыть совершенное преступление, убил ее путем нанесения множества ударов палкой в область головы и шеи. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте. Уничтожая следы преступления, он принес из гаража тестя бензин, облил ее тело и сжег.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.