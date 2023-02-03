Происшествия

В Псковской области спустя 25 лет задержали подозреваемого в убийстве, который успел дважды сменить фамилию

Подозреваемого в убийстве из хулиганства, совершенном почти четверть века назад, задержали в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото и видео: СУ СК России по Псковской области

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «и» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), возбужденное по факту смерти 1 июня 1998 года в реанимационном отделении больницы в городе Великие Луки 32-летнего местного жителя, которого двумя днями ранее после конфликта возле кафе доставили бригадой скорой медицинской помощи с огнестрельным ранением живота.

Следствие по уголовному делу было приостановлено, поскольку обвиняемого не установили.

В 2022 году следователи-криминалисты обнаружили в этом деле ряд недостатков, допущенных на первоначальном этапе предварительного следствия.

О результатах расследования доложили заместителю председателя СК России Александру Клаусу на оперативном совещании, в ходе которого были изучены имеющиеся по делу доказательства, рассмотрены наиболее перспективные версии произошедших событий, а также скоординирован план дальнейшего расследования.

В результате чего при силовой поддержке ОМОН «Кром» управления Росгвардии по региону задержали предполагаемого злоумышленника, который все эти годы проживал в другом городе и дважды сменил фамилию.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.