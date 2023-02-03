Происшествия

Около полумиллиона рублей похитили мошенники у псковича

Около полумиллиона рублей похитили мошенники у псковича. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

25 января жителю областного центра позвонил незнакомец. Он представился сотрудником банка. В ходе общения звонивший убеждал собеседника, не теряя времени, оформить кредит и полученные деньги перевести на указанный им «безопасный счет». Как уверял злоумышленник, это позволит, якобы, предотвратить попытку несанкционированного оформления кредита. Мужчина перечислил около 500 тысяч рублей.

После он обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.