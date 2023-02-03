Происшествия

Журнальный стол загорелся в псковской квартире из-за электронной сигареты

Огонь повредил журнальный стол и постельные принадлежности в псковской квартире. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 00:58 4 февраля. Как уточнили в ведомстве, возгорание ликвидировали до прибытия. Пожар произошел в многоквартирном доме в №5 по улице Металлистов в однокомнатной квартире на четвертом этаже.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электронной сигареты.