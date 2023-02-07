Происшествия

Жители трех городов Псковской области передали мошенникам миллион рублей

Несколько жителей Пскова, Великих Лук и Дно поддались на различные уловки мошенников и лишились в общей сложности около миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям областного центра, Великих Лук и Дно звонили незнакомцы. Они предложили свои «услуги» якобы для предотвращения попыток несанкционированного оформления кредита на собеседников, а также для якобы освобождения их родственников от уголовной ответственности за совершенные ДТП. Предлагалось также решить вопрос с трудоустройством и получением дополнительного заработка в Сети. Кроме того, некоторых граждан злоумышленникам удалось ввести в заблуждение в ходе операций купли-продажи товара на интернет-сайтах.

В итоге злоумышленники завладели деньгами доверчивых псковичей на общую сумму около миллиона рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.