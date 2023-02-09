Происшествия

Автомобиль Volkswagen сгорел в Пскове

Автомобиль Volkswagen Golf сгорел в Пскове 8 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании на улице Харченко, 19А поступило в 17:54. В автомобиле 1994 года выпуска огонь повредил салон. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в печи автомобиля.

Кроме того, в 16:10 в Пскове на улице Зобова, 21/2 в пятиэтажном двухподъездном неэксплуатируемом здании сгорел мусор из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица. Возгорание потушили до приезда сотрудников пожарной охраны.

В Острове также удалось потушить возгорание на улице Карла Маркса до приезда пожарников. В пятиэтажном многоквартирном жилом доме на втором этаже огонь повредил почтовый ящик.

В Пыталово на улице Каупужа, 9 в двухэтажном многоквартирном жилом доме в общедомовой трубе сгорела сажа. Причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.