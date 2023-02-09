Происшествия

Еду украли из магазина в Острове

Росгвардейцы задержали мужчину за кражу еды из магазина в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии 8 февраля получил сообщение, что из охраняемого магазина на проспекте Первомая поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 59-летнего мужчину, который похитил из торгового зала продукты питания.

По факту хищения проводят проверку, добавили в ведомстве.