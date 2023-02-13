Происшествия

Факты фиктивной регистрации установили на территории двух районов Псковской области

Факты фиктивной регистрации граждан установили на территории Стругокрасненского и Невельского районов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в 2022 году на территории Стругокрасненского района безработный местный житель 1977 года рождения осуществил фиктивную постановку на регистрационный учет трех граждан Республики Узбекистан без фактического их пребывания по месту регистрации.

В Невельском районе в январе 2023 года неработающая местная жительница 1987 года рождения незаконно прописала гражданина Российской Федерации.