Происшествия

Семь иностранцев пытались незаконно пересечь границу России в Себежском районе

Группу иностранных граждан задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области за незаконное пересечение государственной границы России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В Себежском районе пограничники выявили и задержали пять выходцев из Юго-Западной Азии и двух уроженцев Северной Африки, которые незаконно прибыли на территорию России, не имея действительных документов на право пересечения государственной границы России.

На основании материалов оперативно-розыскной деятельности Пограничного управления по факту незаконного пересечения государственной границы России иностранными гражданами, следственный отдел регионального управления ФСБ России возбудил и расследует два уголовных дела по части 3 статьи 322 УК России.

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.