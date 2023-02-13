Происшествия

Сотрудницу микрофинансовой организации осудили за 14 эпизодов хищений в Опочке

Сотрудницу микрофинансовой организации осудили за 14 эпизодов хищений чужого имущества в Опочке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что 39-летняя местная жительница являлась сотрудником микрофинансовой организации и совершала хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения. Общий ущерб, причиненный преступлениями, составил более 3 миллионов рублей.

Суд назначил женщине наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.