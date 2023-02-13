Происшествия

Жители Псковской области лишились 3 млн рублей после общения с мошенниками

Жители Псковской области лишились 3 млн рублей после общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По версии следствия, нескольким жителям областного центра и Великих Лук звонили незнакомцы. Они предложили воспользоваться возможностью получения солидного дохода от вложений на интернет-платформах и игры на интернет-бирже.

Кроме того, злоумышленники под видом банковских служащих звонили гражданам. Они под предлогом будто бы предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов настоятельно рекомендовали собеседникам незамедлительно самим оформить кредиты и перевести деньги на указанные «безопасные счета».

Среди собеседников были и пенсионеры. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Возбуждены уголовные дела.

«Большинство из этих жертв мошенников были хорошо осведомлены о фактах подобного рода противоправных деяний, в том числе, благодаря профилактической работе стражей правопорядка. И, тем не менее, они не смогли противостоять психологическому воздействию злоумышленников», - добавили в ведомстве.