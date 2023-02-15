Происшествия

«Завязали в пакет и выкинули»: псковский зооволонтер спасает единственного выжившего котенка

Единственного выжившего новорожденного котенка спасает зооволонтер из Пскова Анна Суворова. Об этом она сообщила на своей странице «ВКонтакте».

Фото: Анна Суворова

«Я стараюсь обычно держать себя в руках, но я не железная и не могу на это все смотреть и спокойно пропускать через себя. Котята завязаны в пакете с водой и выкинуты в мусорный бак. Остался только один живой. Я пытаюсь его согреть, но шансов почти нет», - написала зоозащитница.

Сейчас она пытается выходить котенка. Требуется заменитель кошачьего молока или кормящая кошка. Для оказания помощи можно обратиться по телефону: 89532276511 (Анна).