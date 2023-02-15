Происшествия

Поезд насмерть сбил возвращавшуюся со свидания школьницу

Школьница погибла, зацепившись рюкзаком за электропоезд в Подмосковье 14 февраля. Инцидент произошел в городе Щелково, рядом со станцией Воронок.

Девочку протащило вдоль железнодорожных путей. От полученных травм она скончалась на месте, сообщает RuNews24.

В вещах девочки нашли книги и тетради, а также розу — по предварительным данным, девочка возвращалась со свидания.

Погибшей оказалась ученица девятого класса. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося, выяснили «Известия».