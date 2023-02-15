Происшествия

Попытку дачи взятки пресекли в Себежском районе

Попытку дачи взятки местным жителем сотруднику пограничного органа пресекли в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области

По версии следствия, 7 января 2023 года подозреваемый передал сотруднику Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, действующего в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», первую часть взятки в размере 50 тысяч рублей за беспрепятственный ввоз большегрузным транспортом с территории сопредельного государства в Российскую Федерацию запрещенной сельскохозяйственной продукции. Противоправную деятельность пресекли сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.